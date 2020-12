"GF Vip", Pierpaolo ripensa ad Ariadna Romero: "Vederla mi ha fatto riflettere"

Pierpaolo Pretelli sembra aver definitivamente messo da parte l’infatuazione esplosa nella Casa del "Grande Fratello Vip" per Elisabetta Gregoraci. Anzi, sembra che l’ex velino, come lui stesso ha ammesso, stia ripensando spesso ad Ariadna Romero dopo l’incontro a sorpresa avuto con l’ex fidanzata. "Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni", ha confessato il gieffino parlando con Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

"Mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme", ha ammesso Pierpaolo che però si è chiesto se non sia la chiusura forzata nella Casa di Cinecittà a scatenargli certi sentimenti: "Non so se quello che ho dentro è una cosa razionale e lucida o è frutto di questa situazione. Quando uscirò dovrò capire", ha concluso l'ex velino.