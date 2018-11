GF Vip, la mamma di Giulia Salemi si trasforma in fattucchiera: "Un rito magico per l'amore tra mia figlia e Monte"

"L’ho celebrato con un capello di Giulia, un pelo pubico di Cecilia, un mozzicone di sigaretta di Francesco...", rivela l'eccentrica signora Fariba, studiosa della legge d'attrazione, che continua raccontando: "Non ho fatto soltanto due cose: accendere le candele bianche che portano via l’energia negativa e rimanere sveglia tutta la notte a pregare. Perché ho usato un pelo della Rodriguez? A me è stato detto che lei ha fatto un rito su Francesco e diverse persone mi hanno detto che Monte ha su di lui un rito voodoo: è per quello che non riesce a togliersela dalla testa, quindi mi hanno chiesto di fare un rito anche a me".



E poi aggiunge: "Vi confesso che a me Francesco è sempre piaciuto, mi sembrava elegante ed educato. Ma quando ho visto quel tira e molla con Giulia, da mamma ho sofferto. Anche i miei sentimenti verso di lui sono stati altalenanti. Cercavo di giustificarlo, perché ha sofferto, ma le persone che gli vogliono bene devono aiutarlo a superare la crisi con delle terapie. Non gli ho mai voluto male, ma quando ho visto che ha offeso Giulia non ci ho visto più. Per noi iraniani sentire parolacce è un’offesa, figurati se rivolte a una ragazza… lui si è permesso di dire a mia figlia “str…” e “faccia di…”: io sono stata mortificata, la sofferenza che mi ha provocato non potete capirla se non avete la mia cultura», prosegue, per poi aggiungere: «Anche altre volte mi sono intromessa nella vita di Giulia per il suo bene. Spesso sceglieva persone che a me non piacevano e veniva regolarmente a dirmi: “Fai una preghiera per fare andare bene questa storia!” e io puntualmente la facevo al contrario. Se non è finita bene con nessuno è un po’ grazie alle mie preghiere".