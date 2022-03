"GF Vip", Giucas riabbraccia il figlio: "Papà per me hai già vinto"

Quella che si attende è una serata piena di sorprese: è la finale del "Grande Fratello Vip". E infatti, prima del verdetto del televoto che lo vede in nomination contro Jessica Selassiè, Giucas Casella viene sorpreso dalla visita del figlio James che entra nella Casa per abbracciarlo. "Sei andato oltre qualsiasi aspettativa, per me hai già vinto", dichiara James Casella prima di abbracciare forte il suo papà.

"Ci tenevo a dire che qualsiasi sia l'età, l'amore per una mamma o un papà non deve essere mai nascosto - conclude James - e io sono qui per dimostrare questo, anche se per me è tanto difficile".