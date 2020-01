"GF Vip", Fernanda Lessa e l'incontro col marito: "Mi hai salvato"  

Dopo le rivelazioni sul suo rapporto con l'alcol, per Fernanda Lessa arriva una bella sorpresa nella Casa del "Grande Fratello Vip". La modella brasiliana, durante le ultime puntate si è aperta raccontando alcuni momenti particolarmente dolorosi del suo passato che è riuscita a superare solo grazie a una delle persone per lei più importanti, suo marito. Per questo, nella puntata del 27 gennaio, Fernanda ha potuto incontrare il suo Luca Zocchi, l'uomo che l'ha aiutata a salvarsi dalla dipendenza.

Fernanda non è riuscita a trattenere le lacrime, facendo commuovere il pubblico in studio e anche gli opinionisti del programma Wanda Nara e Pupo. Zocchi poi, di andarsene, si è rivolto ai concorrenti e al pubblico per lanciare un appello: "Quando si conosce qualcuno, bisogna capire che tutti stanno combattendo una battaglia interiore di cui non si sa niente. Bisogna essere gentili sempre".