"GF Vip", Carlotta Maggiorana in lacrime per il papà

Un momento di forte emozione per Carlotta Maggiorana nel corso della settima puntata del "Grande Fratello Vip".

L'ex Miss Italia ha rivissuto il giorno della sua elezione a più bella d'Italia, avvenuta nel 2018, prima di parlare del padre scomparso: "Era un uomo straordinario - ha detto la ragazza -. Dormivamo tenendoci la mano. Sono stata troppo lontana dalla mia famiglia in questi anni e oggi ho capito che non voglio restare nemmeno un istante senza poterli vivere".

Per lei c'è stato un regalo speciale: un tutù mandato dalla madre. "La danza è stata tutto per me" ha spiega lei.