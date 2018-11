Gerry Scotti: "Tornerà Chi vuol essere milionario?"

Da 20 anni tiene compagnia agli italiani prima di cena. Gerry Scotti si prepara a passare da " Caduta libera " a " The Wall " e a " Tv Sorrisi e Canzoni " che gli dedica la copertina annuncia il ritorno di un altro quiz tanto amato, " Chi vuol essere milionario? ": "Stiamo preparando quattro prime serate, che andranno in onda entro la fine dell’anno, esattamente come lo avete sempre visto e amato, con piccole novità".

"L'ora di cena è il momento dove mi trovo meglio, mi sento meglio e dove la gente mi vede meglio - racconta - a quell'ora si capisce se uno è amico, è un parente, è uno a cui voler bene. Per me la cena è il momento della mia vita più vero, mi piace raccontare i fatti del giorno, sapere come sono andate le cose alla mia famiglia. Lavoro tanto, ma alle 2030 pretendo di avere le gambe sotto al tavolo".

Gerry racconta che sta sperimentando nuovi quiz ma anticipa che ci sarà un grande ritorno: "Festeggeremo con i nostri telespettatori i 20 anni dalla nascita del format originale di 'Chi vuole essere milionario?', lo riaccendiamo prima della fine dell'anno, in questa tv che celebra i grandi ritorni per me è una fortuna rievocare cosa ho fatto io".