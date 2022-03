Gerry Scotti torna con “Lo show dei record”: “Sono un presentatore da Guinness”

Un Guinness mondiale". Ne è orgoglioso Gerry Scotti che domenica 6 marzo 2022, in prima serata su Canale 5 , sarà al timone per la terza volta de "Lo Show dei Record" , il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia.

Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022. Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari e divertenti. I recordmen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nello show verrà dato spazio e voce anche alle loro storie di vita e alla loro quotidianità.

"Sono passati sette anni dall'ultima edizione e il mondo, in qualche modo, è cambiato - racconta Gerry Scotti - è cambiato lo sguardo su quelli che, con una terribile parola, definivamo diversi. La donna barbuta, la famiglia di albini, la coppia di sposini più bassi del mondo: hanno preso in mano la loro vita, fondato associazioni, vanno nelle scuole a raccontare il bullismo e il body shaming subito. Hanno cancellato dalla loro vita la parola vergogna. È forse il più grande cambiamento che ho notato e che saremo particolarmente felici di raccontare".



In questa nuova edizione le spettacolari prove in esterna verranno realizzate all’Autodromo di Monza, tempio della Formula1, che quest’anno celebra 100 anni. Sulle sue piste si assisterà a performance “infuocate”, record di funambolismo e auto in corsa a tutta velocità. A raccontare e ad assegnare i record ci saranno l’inviato Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley. Il compito di convalidare e certificare i record sarà dell’italiano Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre. Marco Frigatti, figura storica del programma, sarà in collegamento dalla sede di Londra per raccontare record straordinari provenienti da ogni parte del mondo.





Inoltre, in ogni puntata, Gerry Scotti ospiterà un campione sportivo chiamato a cimentarsi in improbabili e bizzarri primati. Nella prima puntata sarà in studio l’ex rugbista Martin Castrogiovanni.



Il pubblico assisterà, inoltre, a due o più performer: saranno grandi protagonisti gli Strongmen. Il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen, l’olandese Kelvin De Ruiter, dovrà vedersela, ogni settimana, con sfidanti nerboruti e record sempre nuovi. Protagonista fisso dello show sarà il giapponese Mr. Cherry.

