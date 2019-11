Gerry Scotti torna con "Conto alla rovescia": "Un quiz più intimo e tutto italiano" 

E' una stagione ricca di impegni per Gerry Scotti . Il conduttore ha da poco festeggiato le 800 puntate del quiz "Caduta Libera", è uno dei giurati di "Tu si que Vales" ed è ospite di Adriano Celentano. A " Tv, Sorrisi e Canzoni " parla del nuovo preserale, in onda a partire dal 18 novembre su Canale 5: "C'era la necessità di avere un altro format. E' tutto italiano, è un salotto tra amici"

Dopo il grande successo di "Caduta libera", Gerry presenterà al pubblico un prodotto del tutto differente. "Volevamo un'atmosfera diversa. 'Caduta Libera' è un grande luna park, pieno di luci ed effetti speciali, una specie di varietà. 'Conto alla rovescia' invece è un'elegantissima bomboniera, un salotto tra amici Dallo scorrere del tempo al montepremi: tutto sarà davanti agli occhi del pubblico".

CONTO ALLA ROVESCIA E GIOCHI - La gara si compone di quattro giochi. In "Passo e chiudo" il concorrente può rispondere o saltare la domanda, "Le eccezioni" si compone invece di un unica domanda con 12 opzioni possibili (9 vere e 3 false), in "Sembra ieri" i concorrenti devono datare alcuni eventi mentre "I vasi comunicanti" è la sfida diretta tra i due finalisti. Per quattro volte (all'inizio della puntata e al termine dei primi tre giochi) i concorrenti affrontano il "conto alla rovescia", che si compone di una lista a tema (come per esempio gli ingredienti della parmigiana di melanzane). Chi, allo scadere del timer, rimane senza risposta viene eliminato.

UNA LOTTA CONTRO IL TEMPO - Il tempo sarà quindi uno dei fattori chiave del quiz: "Devi dare le risposte prima che i secondi finiscano. Bisogna essere in grado di ragionare senza farsi anticipare dagli avversari. Penso che i concorrenti più giovani siano avvantaggiati in questo, ma grandi sorprese arriveranno dai concorrenti di una certa età sui giochi che necessitano preparazione ed esperienza".

