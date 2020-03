Gerry Scotti si commuove nel ricordo del papà scomparso

Momento di commozione durante la puntata di "Chi vuol essere milionario?" in onda mercoledì 4 marzo, con Gerry Scotti in lacrime per via di un aneddoto raccontato da Paolo, concorrente toscano e figlio di Renato Gei, calciatore e allenatore di Serie A a cavallo tra gli anni 50’ e 70’.

Il concorrente parla del padre scomparso condividendo un ricordo toccante con il conduttore che non riesce a trattenersi: "Mi ha ricordato anche il mio papà", si giustifica Gerry Scotti mentre si affretta ad asciugare gli occhi lucidi.

"Sono veramente toccato anche io", replica il concorrente, mentre il pubblico omaggia i due con un caloroso applauso.

"E poi la gente da casa dice che è solo un quiz: guardate quante cose possono venir fuori solamente con un quiz", chiosa il conduttore visibilmente emozionato.