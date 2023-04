"Striscia la Notizia", Gerry Scotti e Michelle Hunziker nonni rap

Un inizio scoppiettante a "Striscia la notizia". Lunedì 3 aprile Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno aperto la puntata in versione nonni rap e il risultato è stato tutto da ridere.

"Da quando sono nonno non vado più a nanna, perché non ho più sonno, mio nipote mi comanda", canta il conduttore, indossando una catena d'oro a forma di dollaro e diversi anelli alle dita. "Sono emozionata, son diventata nonna, come nelle fiabe l'ha portato la cicogna", ribatte la presentatrice, con un paio d'imponenti occhiali da sole.

Scotti è diventato nonno bis lo scorso gennaio ("Mentre stiamo registrando le prove dello 'Show dei record' è nato Pietro", ha scritto sul proprio profilo Instagram) mentre Hunziker ha avuto il primo nipote soltanto da qualche giorno: Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.