Oltre all’appuntamento del preserale, nel corso della stagione, “Caduta Libera” sarà in onda con alcuni imperdibili appuntamenti speciali in prima serata.

Sono aperti i casting per partecipare al game show: si può scrivere alla mail castingcadutalibera@endemolshine.it. Per salire sulle botole, però, è necessario rispettare alcuni requisiti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.

Il format

"Caduta Libera" è basato sul format “Still Standing” creato da Channel 10 e July-August Productions Ltd. e licenziato da Armoza Formats an ITV company. È andato in onda in circa 20 Paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay e Argentina, per un totale di oltre 7.500 episodi.