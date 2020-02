Gerardina Trovato: "Vivo con 80 euro al mese. Mia madre mi accusa di aver speso tutto in droga. Mente"

Dal palco di Sanremo a una vità in semipovertà. E' la storia di Gerardina Trovato che, ospite di "Domenica Live", racconta i duri momenti che sta attraversando. La cantante vive con 80 euro della Caritas e la solidarietà dei concittadini. "Ora mi è arrivato lo sfratto" racconta Gerardina Trovato, aiutata economicamente anche da un bonifico di Caterina Caselli la quale la scoprì come cantante.

Mentre molti si sono dimostrati molto generosi nei suoi confronti, Gerardina Trovato confessa di avere un difficile rapporto con la madre: "Mi ha fatto un vaglia di 300 euro in un anno, augurandomi di morire". La madre ha però scritto a "Domenica Live" precisando di averla sempre aiutata e di non volere interdirla. Per la cantante la donna l'accuserebbe di aver sperperato soldi in droga e si difende: "Non ne ho mai fatto uso in vita mia, al massimo qualche canna e anche lei le ha fumate".