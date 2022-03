Georgette Polizzi racconta il parto della figlia Sole: "E' stato terrificante"

La mattina del parto, già programmato, Georgette si è recata in ospedale per il cesareo. Come da prassi, è stata sottoposta all'

anestesia spinale

la sclerosi multipla

e in quel momento è iniziato un incubo. Tutto le ricordava: dalla posizione in cui è stata messa per ricevere l'anestesia all'effetto della spinale.

"Il problema è quando la spinale ha iniziato a fare effetto e

non sentivo più niente dal seno in giù

attacco di panico

- ha spiegato -, esattamente come quando la sclerosi ha fatto il suo esordio e provavo a muovere le gambe e non riuscivo". La Polizzi ha, quindi, iniziato ad avere un, che si è aggravato quando, una volta sdraiata per iniziare il cesareo, ha sentito il formicolio a gambe e braccia.

"La mia mente mi ha riportato indietro, non mi stavo godendo il parto - ha continuato sui social -. Le ostetriche hanno cercato di calmarmi,

è stato terrificante

, non ho ricordi belli del fatto che Sole stava venendo al mondo, ho ricordi veramente brutti". La piccola è, poi, venuta al mondo e, dopo alcuni momenti di paura, finalmente la felicità. "Quando l'ho sentita piangere mi sono ripresa", ha concluso.

TI POTREBBE INTERESSARE: