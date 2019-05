Georgette Polizzi prende le distanze da Eliana: "Sulle nozze di Pamela Prati qualcosa non torna"

"Ora ho paura, mi sento debole; per loro mi sono esposta". Sul giallo delle nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone scende in campo anche Georgette Polizzi, ex concorrente di "Temptation Island" che ha recentemente interrotto la collaborazione con l'agenzia di Eliana Michelazzo.



"C'erano molte cose che non tornavano - dichiara la ragazza - ho chiesto a Eliana di farmi vedere delle foto, ma poi Pamela Perricciolo mi mostra delle immagini diverse". In merito alla questione, la stessa Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati e ospite a "Live - Non è la d'Urso", dichiara: "Piango da questa mattina perché è ha lasciato e quindi, piano piano, la mia agenzia sta affondando".