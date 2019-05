George Clooney torna a difendere Meghan Markle dai media: "Siate più gentili con lei"

George e Amal Clooney hanno catalizzato i flash dei fotografi alla première a Los Angeles di "Catch 22", la serie tv in cui il divo veste il doppio ruolo di attore e regista. Intervistato da Associated Press, la star è tornata a difendere Meghan Markle, come aveva già fatto qualche mese fa al magazine Who. Clooney ha puntato il dito contro i media, invitandoli a "essere un po' più gentili con la duchessa di Sussex", dopo che ha dato alla luce un bambino.