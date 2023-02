George Ciupilan: "Ho smesso di bere da un anno"

L'ex inquilino del "Grande Fratello Vip" racconta a "Verissimo" i problemi con l'alcol, nati dopo le prime esperienze in tv

"Avevo iniziato a bere un po' troppo perché non riuscivo a reggere la pressione. Non riuscivo a gestire l'improvvisa notorietà". George Ciupilan parla a "Verissimo" dei problemi con l'alcol che ha avuto, nati a seguito delle prime esperienze in televisione.

"L'alcol era diventato il mio sfogo. Quando bevevo, usciva un lato aggressivo di me, che non mi piaceva", racconta l'ex inquilino del "Grande Fratello Vip", che il 30 gennaio 2022 ha deciso di non bere più.

"A darmi la spinta è stata anche mia madre dicendomi che papà aveva lo stesso problema, e io non volevo diventare come lui", ammette Ciupilan. "Oggi sono fiero di me".