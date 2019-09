Gennaro Lillio: "Non ho mai alzato un dito su Francesca De André, vuole solo infangarmi"

Gennaro Lillio si difende e minaccia di querelare la sua ex, Francesca De André, che lo ha accusato pubblicamente di averle alzato le mani. "Sono qui a smentire questa cattiveria, questa diffamazione fatta nei miei confronti. Non ho mai sfiorato Francesca né nessun’altra donna", dichiara dal salotto di Pomeriggio Cinque l’ex gieffino che poi tuona: "Sulla violenza sulle donne non si scherza e sicuramente la signorina mi verrà a rispondere nelle sedi opportune ".



La scorsa settimana, ospite di "Domenica Live", la nipote di Faber aveva dichiarato che l’ormai ex fidanzato l’aveva "scaraventata dall’altra parte della stanza d’albergo". "Se fosse successo perché non mi ha denunciato?" si chiede Lillio che poi aggiunge: "Vuole infangare me per coprire la figura di m***a che ha fatto tornando con il suo ex".