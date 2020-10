Gemma cerca di riconquistare Paolo, lui la rifiuta e Tina esulta: "Bravo!"

Ancora una delusione sentimentale per Gemma Galgani a "Uomini e Donne". La storica dama del programma condotto da Maria De Filippi ha ricevuto un secco "no" da Paolo. A nulla è servito il suo tentativo di riconquistarlo: nonostante l'impegno di Gemma nell'organizzargli una sorpresa con tanto di palloncini, il cavaliere ha confermato la volontà di non continuare la conoscenza.

Una decisione che ha fatto saltare di gioia Tina Cipollari: "Bravo Paolo! - ha esclamato ridendo l'opinionista della trasmissione - Ti sta bene Gemma". Paolo, infine, ha motivato la sua scelta: "Ci sono incompatibilità caratteriali - ha spiegato - non capisci le battute, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose".