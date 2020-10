"Uomini e Donne", Gemma sfila nei panni di Sandy di "Grease"

Gemma Galgani stupisce ancora una volta il pubblico di "Uomini e Donne". Avrà anche 70 anni e si sarà sottoposta al lifting, ma la dama torinese nei panni di Sandy di "Grease" mostra tutt'altro che la sua età. Fuseaux, giubbotto di pelle e tacchi a spillo vertiginosi, Gemma riesce ad aggiudicarsi quasi il massimo dei voti dal parterre dei cavalieri.

Durante la puntata del programma pomeridiano di Maria De Filippi, molte delle dame del trono over hanno partecipato alla sfilata dal tema "Sono una donna, non sono una santa". Gemma ha quindi abbandonato le ballerine e gli abiti casti e ha provato a mostrarsi anche in una veste sexy e accattivante.