Gemma bacia Biagio, ma scopre che lui è interessato ad altre due donne

Si complica subito il nuovo percorso di Gemma Galgani a "Uomini e Donne". La dama torinese ha intrapreso una nuova conoscenza, quella con Biagio. Nella puntata odierna del programma condotto da Maria De Filippi, la Galgani ha aperto il racconto della sua uscita con l'uomo ammettendo di essersi lasciata andare a un bacio "Passionale" con il cavaliere.

Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando la conduttrice del programma ha rivelato alla storica protagonista del Trono Over che Biagio in realtà è uscito anche con Maria. E non è finita, perché poco dopo Biagio annuncia di voler lasciare il suo numero di telefono ad un'altra donna, Sabina. Momenti che hanno lasciato di stucco Gemma.