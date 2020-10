"Ci hai provato con il mio ex marito", Tina accusa Gemma

"Io non scrivo agli ex mariti delle altre". Tina lancia una nuova "bomba" a "Uomini e Donne". L'opinionista del programma di Maria De Filippi si riferisce a Gemma e lascia intendere che la dama torinese abbia contattato il suo ex marito, Chico. "Hai commentato in maniera molto colorita alcune cose sul suo profilo - continua Tina che poi si rivolge al pubblico - quindi ci sta provando anche con lui".

Affermazione subito stemperata dalla conduttrice che prova a farla ragionare. "Ma dai Tina, non sarà stata lei", commenta Maria De Filippi. "Porta le prove", replica provocatoria Gemma che, intanto, nega tutto. "Le porterò", promette infine Tina.