Garrison: “Se Maria mi richiamasse, tornerei di corsa”

Il pubblico italiano lo ha conosciuto prima come ballerino nel duo Brian&Garrison e poi, soprattutto, grazie alla sua attività da professore di ballo e coreografo di “Amici”. Oggi Garrison continua a preparare le coreografie per il programma di Maria De Filippi, anche se non si vede più dietro la cattedra degli insegnanti, ma ammette: “Se Maria dovesse richiamarmi – racconta Garrison a “Verissimo” – tornerei di corsa”. Poi affronta un altro aspetto importante della sua vita: “Ho sempre voglia di paternità, ma credo che ormai a 63 anni sia da irresponsabili pensare di crescere un bambino. Per far fronte a questa situazione, oggi seguo tantissimi bambini orfani. Anche riuscire ad aiutarne solo uno, mi fa sentire meglio”.