Furto a casa di Corona: “Mai dubitato di Silvia, ma di chi le sta intorno”

Fuoco incrociato tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip. Ma per essere più precisi, a sfidare Fabrizio a duello è la madre di Silvia, Monica. I due hanno litigato sui social dopo una serie di accuse reciproche. Monica ha risposto partecipando a Mattino Cinque più di una volta, l’ex re dei paparazzi sui social. Fabrizio, infatti, ha affidato a Instagram alcuni video in cui se la prende con la mamma della sua ex per essere troppo presente nella vita delle figlie e di non lasciare spazio per le loro decisioni.



Poi, dopo vari insulti all’indirizzo di Monica conclude con una stoccata velenosa: “Sul furto in casa mia, non ho mai dubitato di Silvia, ma di chi le sta intorno”. Corona allude a un episodio accaduto nel suo appartamento, di cui, inizialmente aveva incolpato l’ex compagna, salvo poi ritrattare la versione (sempre a mezzo social). Monica Provvedi, in studio, si difende “Non so di cosa parli, né a chi si riferisca. Gli consiglio di cercarsi un bravo dottore perché vaneggia”.