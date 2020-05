Fuori onda imbarazzante, Tapiro d'oro a Bianca Guaccero

Dopo la gaffe sull'igiene intima in un fuori onda di "Detto Fatto", la conduttrice Bianca Guaccero si è guadagnata il Tapiro d'Oro di "Striscia la Notizia".

"Dai ragazze, ditemi come si fa per igienizzare la pas..ra?". Aveva da poco annunciato la pubblicità e pensava di non essere più in onda, così la showgirl aveva rivolto la domanda alle ragazze che erano con lei in studio. Peccato che fosse ancora in onda e che la gaffe piccante sia stata ascoltata da tutti.

Un episodio che è valso una visita di Valerio Staffelli: "Devo dire che quando mi sono accorta della cosa mi sono sentita "sgamata", volevo fare una battuta goliardico", ha detto la conduttrice.