Funerali Luca Giurato: applausi della folla all'arrivo feretro

Applausi e urla d'affetto all'arrivo del feretro di Luca Giurato alla Chiesa degli Artisti, in piazza del popolo a Roma, dove si sono tenuti i funerali del giornalista italiano. Molti i colleghi, amici, persone del mondo dello spettacolo e del giornalismo a rendergli l'ultimo saluto, ma anche il pubblico che tanto lo ha amato, per il suo lavoro e per le sue amabili gaffe