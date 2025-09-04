Addio a Emilio Fede, celebrati a Segrate i funerali del giornalista

© Ansa
Presenti tanti amici e colleghi, la figlia: "Questa è la sua ultima diretta"
Sono stati celebrati nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, i funerali di Emilio Fede. Alle esequie erano presenti la figlia Sveva e la sua famiglia, il fratello Puccio, amici e colleghi come Paolo Brosio, Claudio Brachino, Adriano Galliani, Gianfranco Miccichè arrivato in chiesa insieme con Marcello Dell'Utri. Presenti anche Gabriella Simoni, Gianluca Mazzini, il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, il meteorologo Mario Giuliacci. Fede si è spento il 2 settembre a 94 anni in una residenza per anziani a Segrate, dove aveva trascorso gli ultimi tempi con l'aggravarsi della malattia.
"Questa è l'ultima diretta di Emilio. Siamo qua per l'ultima diretta di papà", ha detto la figlia Sveva prima del funerale. "Papà sarà sicuramente molto contento di questi tributi di affetto e stima - ha affermato - e vi avrebbe salutati e ringraziati per la vostra presenza". Sulla bara il cuscino di fiori con la scritta "i tuoi cari". All'uscita dalla chiesa, il feretro è stato accolto da un lungo applauso. L'ultimo viaggio per la cremazione e poi la tumulazione nella tomba di famiglia della moglie Diana De Feo a Mirabella Eclano, nell'Avellinese.