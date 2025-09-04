Addio a Emilio Fede, celebrati a Segrate i funerali del giornalista

"Questa è l'ultima diretta di Emilio. Siamo qua per l'ultima diretta di papà", ha detto la figlia Sveva prima del funerale. "Papà sarà sicuramente molto contento di questi tributi di affetto e stima - ha affermato - e vi avrebbe salutati e ringraziati per la vostra presenza". Sulla bara il cuscino di fiori con la scritta "i tuoi cari". All'uscita dalla chiesa, il feretro è stato accolto da un lungo applauso. L'ultimo viaggio per la cremazione e poi la tumulazione nella tomba di famiglia della moglie Diana De Feo a Mirabella Eclano, nell'Avellinese.