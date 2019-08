Nadia Toffa, una donna "amante della giustizia". Così è stata descritta la presentatrice da padre Maurizio Patriciello, il parroco campano della "Terra dei fuochi" che ha celebrato la cerimonia funebre a Brescia. "La gente ti amava perché hai avuto il coraggio di chiamare il cancro con il suo nome. Non tutti ne sono capaci e questo ha dato forza ai malati di tutto il mondo" ha spiegato padre Patriciello durante l'omelia. Il parroco ha anche ricordato la determinazione di Nadia e il suo lavoro per la gente della "Terra dei fuochi": "L'Italia ti sarà per sempre riconoscente".