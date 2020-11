Franceska Pepe contro Matilde Brandi: "Sei falsa" | Lei scoppia a piangere 

"È brutto che una donna della tua età se la prenda senza motivo con me". Franceska Pepe dà della falsa a Matilde Brandi a "Live - Non è la d'Urso" e si scaglia contro la ballerina fino a farla piangere. "Sono una mamma e ho due bambine da salvaguardare, dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate. Ti parlo con il cuore in mano". L'ex concorrente del "GF Vip" non riesce a trattenere le lacrime mentre parla delle sue gemelle.

"Da quando sono entrata nella Casa ho sempre cercato di tenderti la mano, tu invece continui con i doppi giochi, continuavi a darmi contro davanti a tutti". La modella 28enne non si placa neppure davanti alle lacrime della ballerina e continua ad attaccarla. Matilde Brandi nega le accuse. "Non vorrei neppure risponderti", dichiara la ballerina in difficoltà, ma Pepe è spietata: "Piangi? Non mi sembra un modo maturo di reagire", conclude.