Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, incontro a sorpresa in ospedale

L'attore comico e il collega di "Un posto al sole" sono stati ricoverati a Napoli e si sono ritrovati: il video per i fan
© Tgcom24
Una domenica non troppo spensierata per Patrizio Rispo, volto storico di "Un posto al sole", e Francesco Paolantoni, volto tv di tanti programmi di intrattenimento. Il primo ha fatto preoccupare i fan dopo aver raccontato di un incidente automobilistico mentre era alla guida: duro colpo alla schiena e due punti di sutura all’occhio. Il secondo ha raccontato ai follower di un problema di diverticolite a seguito di una intossicazione alimentare. Entrambi sono finiti in ospedale a Napoli. E per puro caso si sono incontrati da ricoverati. E hanno postato sui social un divertente video anche per rassicurare in fan.
Patrizio Rispo ha condiviso un video in cui si riprende in primo piano e mostra l'occhio destro tumefatto dopo che gli sono stati applicati due punti di sutura, dopo un lieve incidente stradale. "Buona domenica, domenica con gli amici. Certo, a una certa gli amici non è che li trovi al mare oppure in un bel ristorante sulla spiaggia”, inizia a raccontare l'attore della longeva soap opera. E poi rivolge l'obiettivo verso il compagno di stanza, Paolantoni che svela le sue attuali condizioni: “Sono ricoverato di domenica”. Rispo poi continua a raccontare: “Lui è ricoverato di domenica, io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare. Meglio che ci stiamo a casa a una certa”. Dopo che Paolantoni dal letto faceva finta di non riuscire a esprimersi, l'altro hanuovamente ironizzato: “Sta sotto calmanti e antidolorifici, quindi già gli sto chiedendo molto. Buona domenica”.
Paolantoni ha anche condiviso un video dall'ospedale in cui ha spiegato: "Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione: ed eccomi con un sondino fino a qui", indicandosi il petto e concludendo con un "Mammaaaaaaaaa", per sdrammatizzare la situazione.
Commenti (0)