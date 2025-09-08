Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, incontro a sorpresa in ospedale

Patrizio Rispo ha condiviso un video in cui si riprende in primo piano e mostra l'occhio destro tumefatto dopo che gli sono stati applicati due punti di sutura, dopo un lieve incidente stradale. "Buona domenica, domenica con gli amici. Certo, a una certa gli amici non è che li trovi al mare oppure in un bel ristorante sulla spiaggia”, inizia a raccontare l'attore della longeva soap opera. E poi rivolge l'obiettivo verso il compagno di stanza, Paolantoni che svela le sue attuali condizioni: “Sono ricoverato di domenica”. Rispo poi continua a raccontare: “Lui è ricoverato di domenica, io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare. Meglio che ci stiamo a casa a una certa”. Dopo che Paolantoni dal letto faceva finta di non riuscire a esprimersi, l'altro hanuovamente ironizzato: “Sta sotto calmanti e antidolorifici, quindi già gli sto chiedendo molto. Buona domenica”.