Francesco Nozzolino in lacrime: "Mio padre è morto tra le mie braccia"

Le sue parole hanno subito suscitato una grande ondata di affetto. I fan, gli amici e molti volti televisivi gli hanno scritto messaggi di vicinanza e cordoglio, sottolineando la forza e la sincerità del suo racconto. In un mondo dove spesso la televisione mostra solo sorrisi e leggerezza, Nozzolino ha voluto condividere una parte intima e fragile della sua vita, trasformando il dolore in un messaggio di amore e gratitudine. Il padre, Eduardo Nozzolino, aveva settantasei anni e da tempo conviveva con alcuni problemi di salute. Nonostante tutto, era rimasto sempre accanto al figlio, sostenendolo nella sua carriera e nelle sue scelte. "Era la mia forza – ha detto Francesco – ora tocca a me portare avanti quello che mi ha insegnato."