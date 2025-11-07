Francesco Nozzolino in lacrime: "Mio padre è morto tra le mie braccia"

Il volto noto dei programmi tv racconta la perdita del padre, il dolore e la solitudine che sta affrontando: "Era il mio punto di riferimento, ora devo imparare a vivere senza di lui"
Francesco Nozzolino, volto televisivo e personaggio amatissimo dal pubblico di Avanti un altro, ha raccontato il lutto più doloroso della sua vita. Il padre Eduardo si è spento il 28 ottobre, tra le sue braccia, davanti all'ospedale di Avellino. "È morto con me accanto, ed è l'unica cosa che mi consola", ha detto con la voce rotta dal pianto. Le sue parole, cariche di emozione, hanno toccato il cuore dei fan che da anni lo seguono in televisione e sui social.
Quel giorno era iniziato come tanti altri. Nozzolino e il padre si erano messi in macchina insieme a dei cugini per recarsi a una visita medica. "Parlavamo e ridevamo", ha ricordato a Fanpage. Poi, qualcosa è cambiato improvvisamente. Il padre appariva affaticato, pallido, quasi senza forze. Arrivati davanti al cancello dell'ospedale, si è aggrappato al braccio del figlio, poi si è accasciato. "Sentivo la sua mano stringere forte il mio braccio", ha raccontato. Un infermiere si è precipitato a soccorrerlo, tentando in tutti i modi di rianimarlo. "L'ho visto piangere. In quel momento ho capito che papà non ce l'aveva fatta". Il dolore di Nozzolino si è trasformato in un racconto diretto e straziante, che lui stesso ha condiviso per rendere omaggio all'uomo che gli è stato accanto per tutta la vita.
Francesco Nozzolino non ha mai nascosto lo stretto legame con il padre, con il quale viveva e che considerava la sua roccia. "La casa è vuota, non riesco ad abituarmi al silenzio. Ho sempre vissuto accanto a lui, ora devo rimboccarmi le maniche e diventare grande", ha detto. L'artista, che negli anni si è fatto conoscere anche per la sua ironia e il suo spirito allegro, ha mostrato un volto inedito e profondamente umano. "Piango perché non vederlo in casa è veramente brutto – ha aggiunto – ma so che è con me, in ogni cosa che faccio".
Le sue parole hanno subito suscitato una grande ondata di affetto. I fan, gli amici e molti volti televisivi gli hanno scritto messaggi di vicinanza e cordoglio, sottolineando la forza e la sincerità del suo racconto. In un mondo dove spesso la televisione mostra solo sorrisi e leggerezza, Nozzolino ha voluto condividere una parte intima e fragile della sua vita, trasformando il dolore in un messaggio di amore e gratitudine. Il padre, Eduardo Nozzolino, aveva settantasei anni e da tempo conviveva con alcuni problemi di salute. Nonostante tutto, era rimasto sempre accanto al figlio, sostenendolo nella sua carriera e nelle sue scelte. "Era la mia forza – ha detto Francesco – ora tocca a me portare avanti quello che mi ha insegnato."
In questi giorni, Nozzolino sta cercando di trovare un equilibrio, circondato dall'affetto dei suoi cari e del pubblico. "Devo imparare a convivere con questa assenza – ha spiegato – ma so che papà è orgoglioso di me e che mi guarda da lassù." Il dolore lascia spazio alla consapevolezza di quanto sia prezioso il tempo trascorso insieme e alla volontà di trasformare la sofferenza in forza. Il volto televisivo, che ha sempre saputo far sorridere il pubblico, oggi mostra la sua umanità, ricordando che dietro ogni personaggio c'è una persona vera, con emozioni e fragilità.
Francesco Nozzolino è un personaggio televisivo e del web noto per la sua energia travolgente e la spontaneità con cui si presenta al pubblico. Originario di Pagani, in provincia di Salerno, si è fatto conoscere dapprima sui social, dove ha conquistato migliaia di follower grazie ai suoi video ironici e alla sua personalità genuina. Il grande salto arriva con la televisione, quando diventa uno dei protagonisti del salottino di Avanti un altro, programma che gli regala popolarità e affetto da parte del pubblico. Nel tempo è diventato un volto ricorrente in diverse trasmissioni e ospitate, mantenendo sempre la sua cifra distintiva: autenticità e autoironia. Già protagonista di un forte messaggio contro l'omofobia, aveva commosso il pubblico raccontando la sua esperienza personale.
In Avanti un altro Francesco Nozzolino è conosciuto come "l'uomo XXXL", un personaggio esuberante e sempre pronto a strappare una risata. Nel "minimondo" ideato da Paolo Bonolis, Nozzolino porta sullo schermo un'autoironia che gioca con gli stereotipi senza mai oltrepassare il limite, riuscendo a trasformare la sua fisicità in un punto di forza. Il pubblico del quiz ideato da Paolo Bonolis lo ricorda per le sue apparizioni accanto ad altri protagonisti del programma. Il suo modo di porsi, diretto e affettuoso, lo ha reso uno dei personaggi più amati del programma, simbolo di leggerezza e inclusione. "Papà non c'è più, ora sono davvero solo", ha detto con semplicità. Parole che riassumono il senso di una perdita che segna, ma che non spegne la luce di chi continua a credere nell'amore familiare. Con il suo racconto, Francesco Nozzolino ha scelto di condividere il dolore per renderlo un abbraccio collettivo, in cui riconoscersi e sentirsi meno soli.