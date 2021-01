Francesco Monte e gli attacchi di panico: "Ne ho avuti di forti per un anno e mezzo"

Francesco Monte ha sofferto a lungo di attacchi di panico. "Per un annetto e mezzo, anche tutti i giorni e in maniera anche molto forte", racconta l'ex tronista di "Uomini e Donne" ospite di "Verissimo". "Mi capitava anche mentre guidavo, dovevo fermarmi e chiamare qualcuno", spiega Monte che per fortuna ora sta meglio: "Ne sono uscito facendo una mia terapia d'urto, anche grazie ad alcune sedute con una psicologa".

L'ex gieffino, ora diventato cantante, parla anche di quelle che potrebbero essere state le cause di queste crisi: "L'attacco di panico in quel periodo ha rappresentato quello che da un anno cercavo di comprimere, anche il dolore per la perdita di mia mamma".