Francesco Facchinetti (sgridato da papà Roby): "Nessuna lite con Irama"

Da una story su Instagram era nato il putiferio e con un'altra story Francesco Facchinetti mette una pezza sulla vicenda Irama: nessun litigio col cantante e suo ex assistito. "Sono stato in riunione per ore e poi mio padre mi ha chiamato per dirmi del casino che stava succedendo 'ho letto la notizia su Mediavideo, queste cose non si fanno'. Ma papà, è tutto falso". Facchinetti ha poi specificato che il destinatario delle invettive era un suo (ex) amico.

"Ho ricevuto un sacco di messaggi diretti e molti insulti e non mi ero accorto del disastro che stava nascendo su tutti i siti italiani", inizia così la story riparatrice di Francesco Facchinetti che su Instagram prova a spiegare il significato dei video inviati sui social.



Il messaggio di Facchinetti - "Da oggi ho un nemico in più da abbattere... te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni. Era da un po' di mesi che non avevo più nessuno nel mirino. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il c..o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inc...ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai...".



E il post era corredato da un bel dito medio. Lo stesso che nelle proprie story in cantante Irama aveva mostrato. E così è nato il due più due. Irama faceva parte della agenzia di Francesco Facchinetti e tutti hanno pensato che i due stessero appunto litigando probabilmente per questioni economiche.



Ma ora Facchinetti ha voluto precisare: "Ho fatto tre stories contro un mio amico che mi ha tradito, non un ragazzo con cui lavoro ribadisco il concetto, sono ca..i miei e del mio amico. Irama non c'entra nulla, le faccende che riguardano il lavoro sono ca..i miei".



L'intervento di papà Roby Facchinetti - Francesco è stato assaltato sui social dai fan di Irama che lo hanno fortmente insultato ma a far scattare la replica è stato l'intervento di papà Roby Facchinetti: "Questa cosa ha fatto allarmare un po' mio papà che mi ha chiamato dicendomi 'Dio delle città, questa cosa non si fa' (intonando la canzone dei Pooh ndr) ho letto questa cosa sul Mediavideo...".