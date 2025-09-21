Francesco Acerbi e i problemi di alcol: "Avevo perso la motivazione nel calcio"

Ospite a "Verissimo" il difensore dell'Inter: "Sentivo un vuoto e provavo a scacciare i pensieri"
© Da video
Ospite per la prima volta a "Verissimo", il calciatore Francesco Acerbi ripercorre il periodo difficile vissuto all'inizio della sua carriera segnato dall'abuso di alcol. "Mi piaceva divertirmi e il calcio passava in terzo piano", racconta il difensore dell'Inter che ammette di aver meditato per due volte di lasciare definitivamente il pallone.
"Mi trovavo in uno stato in cui non volevo pensare", dice Acerbi che confida di aver perso per un periodo la motivazione nel giocare a calcio. "Volevo smettere, sentivo che non riuscivo a dare quello che potevo e quindi come tutti i ragazzi giovani pensavo a fare serata. Il calcio era diventato quasi un obbligo", aggiunge lo sportivo.
Nel salotto del talk show di Canale 5, Francesco Acerbi racconta il percorso di rinascita dopo aver lottato contro un tumore ai testicoli che lo ha colpito nel pieno della sua carriera. "Non mi aspettavo di trovare una recidiva", confida il calciatore che nella finale di Euro 2020 ha conquistato insieme alla Nazionale di calcio il secondo titolo iridato.
