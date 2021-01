Francesca, l'amica di Solange: "Quella mattina sentivo che qualcosa non andava"

Nelle ore in cui si sta svolgendo l'autopsia per stabilire le cause della morte di Paolo Bucinelli, meglio conosciuto come Solange, a "Pomeriggio Cinque" due grandi amici del sensitivo ricordano gli ultimi giorni prima della sua scomparsa, fino al tragico ritrovamento. "Ci sentivamo spesso al telefono quando non potevamo vederci - racconta Francesca - La mattina della sua scomparsa mi sono sentita qualcosa dentro, mi dicevo che qualcosa non andava, perché lo chiamavo, non rispondeva e questo non era mai capitato prima". I due amici, però, confessano di non sapere nulla del problema glicemico di Solange e della sua visita in ospedale, pochi giorni prima della sua morte: "Probabilmente non ha voluto dirci nulla per non farci preoccupare".



Nello studio di Barbara d'Urso interviene anche Vladimir Luxuria: "Una persona estremamente generosa, che trasmetteva ottimismo - ricorda commossa - Ogni volta che mi telefonava chiedeva sempre di mia madre. Ultimamente ho avuto la sensazione che si sentisse trascurato, a tal punto che quando ho saputo della sua morte ho pensato a un suo gesto estremo".