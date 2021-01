Dubbi sulla morte di Solange: disposta autopsia per accertarne le cause

E' stata disposta l'autopsia per stabilire le precise cause della morte di Paolo Bucinelli, noto al pubblico come Solange, trovato cadavere nella sua abitazione di Collesalvetti. Il pm, Sabrina Carmassi, ha disposto l'esame autoptico sul corpo per chiarire le cause del decesso. Il 2 gennaio Solange si sarebbe recato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello (Pisa) e in seguito avrebbe firmato per non essere ricoverato.