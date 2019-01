Francesca Cipriani: "Walter Nudo è stato un maleducato con me: io voglio un uomo vero"

Francesca Cipriani non ci sta. Dopo aver ammesso il suo amore per Walter Nudo, quando il modello e attore era ancora nella casa del "Grande Fratello VIP", adesso passa al contrattacco. Intervistato da Barbara d'Urso lunedì pomeriggio, Walter aveva fatto capire che non c'era un particolare interesse da parte sua nel conoscerla.



"È stato un maleducato, gli ho scritto e dopo aver chiacchierato un po' non mi ha mai più risposto - commenta la showgirl in collegamento a “Pomeriggio Cinque”. E poi rincara la dose: "Dopo esserci sentiti su Whatsapp, ci siamo scritti anche su Messenger lui mi ha detto: ‘Mi hanno obbligato a scriverti’. Da lì non ci ho più visto". Francesca prende dunque le distanze dal vincitore dell'ultima edizione del GF VIP: “Avrò tanti difetti, ma sono una donna vera e ho bisogno di un uomo vero. Walter non lo è stato”.