Francesca Cipriani si spoglia per protesta: "Mi hanno censurato"

Troppo osè per la tv del pomeriggio, ma Francesca Cipriani non ci sta e si spoglia in diretta da "Pomeriggio Cinque". La showgirl si è presentata in studio con il lato B nudo e le "guardie Mediaset" (come le chiama lei) l'hanno bloccata dietro le quinte, consegnandole un pareo. "Barbara è quasi primavera, devi difendermi. Ero troppo nuda e mi hanno censurata... viva la libertà!" ha gridato la Cipriani, scoprendosi e lanciando in aria il pezzo di stoffa.