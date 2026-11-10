Rodrigo è veramente un ragazzo stupendo. Io, comunque, mi sono trovata bene in tutte e tre le stagioni. Noi facciamo questo lavoro, i personaggi vanno e vengono, le storie cambiano, si conoscono sempre nuove persone, un po' come nella vita. E quindi si è un po' anche abituati a coesistere e cercare di creare una bella connessione, perché poi si deve lavorare insieme e portare delle belle cose a casa. Le persone guardano e vogliono vedere cose belle, che già la vita è abbastanza complicata.