Francesca Chillemi: "Come il mio personaggio Viola guardo sempre avanti"
Tgcom24 ha incontrato l'attrice a "Il Festival dello Spettacolo", che si è svolto a Milano dal 6 all'8 novembredi Giorgia Argiolas
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A diciotto anni ha vinto Miss Italia e da quel momento la sua carriera ha preso il volo. Ha interpretato personaggi amatissimi dal pubblico e recitato in diverse fiction di successo, come "Viola come il mare", arrivata alla terza stagione. Tgcom24 ha incontrato Francesca Chillemi a "Il Festival dello Spettacolo", il grande evento firmato "TV Sorrisi e Canzoni" che si è svolto a Milano dal 6 all'8 novembre.
Interpreti Viola da tre stagioni, c'è un aspetto di lei che ti rispecchia di più?
È un personaggio molto positivo. Nel senso che guarda avanti e non indietro. Alla fine va sempre avanti. Forse questo è l'aspetto chein cui mi ritrovo di più.
Qual è il segreto per evitare l'effetto routine quando si interpreta lo stesso personaggio per più anni?
Finché il personaggio evolve e succedono delle cose nuove, non lo vedo come un pericolo.
Nell'ultima stagione di "Viola come il mare" è cambiato il co-protagonista maschile. Accanto a te ora c'è Rodrigo Guirao. Com'è stato lavorare con lui?
Rodrigo è veramente un ragazzo stupendo. Io, comunque, mi sono trovata bene in tutte e tre le stagioni. Noi facciamo questo lavoro, i personaggi vanno e vengono, le storie cambiano, si conoscono sempre nuove persone, un po' come nella vita. E quindi si è un po' anche abituati a coesistere e cercare di creare una bella connessione, perché poi si deve lavorare insieme e portare delle belle cose a casa. Le persone guardano e vogliono vedere cose belle, che già la vita è abbastanza complicata.
C'è un personaggio che sogni di interpretare?
Ce ne sono tanti, ma non me ne viene in mente uno in particolare ora.
Se potessi dare un consiglio sul mondo dello spettacolo alla te diciottenne che vinse Miss Italia quale sarebbe? Cosa le diresti?
Glielo dico anche adesso, nel senso che quella ragazza giovane è ancora dentro di me: "Oggi se siamo qua è perché abbiamo avuto un percorso di cose belle e meno belle, in cui siamo cadute e ci siamo rialzate". Non le direi nient'altro perché le toglierei un po' della sua esperienza.
Per sei settimane, "Viola come il mare 3" andrà in onda in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity dove ogni mercoledì, al termine della puntata in chiaro, sarà subito disponibile l'episodio seguente, in anteprima streaming.