Ottimo debutto su Canale 5 per la terza attesa stagione di "Viola come il mare", interpretata da Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao. La prima puntata è leader assoluta della serata con 2.380.000 spettatori totali e una share del 17.02%. La serie, una co-produzione RTI e Lux Vide, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ha raggiunto picchi di 3.400.000 spettatori totali. Ottimo risultato anche tra i giovani con una share del 22.51% sui 15-24enni.