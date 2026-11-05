SU CANALE 5

"Viola come il mare", ottimo debutto per la terza stagione: la prima puntata è leader della serata

La seconda puntata è già disponibile in anteprima assoluta su Mediaset Infinity

05 Nov 2026 - 12:52
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© Ufficio stampa

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Ottimo debutto su Canale 5 per la terza attesa stagione di "Viola come il mare", interpretata da Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao. La prima puntata è leader assoluta della serata con 2.380.000 spettatori totali e una share del 17.02%. La serie, una co-produzione RTI e Lux Vide, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ha raggiunto picchi di 3.400.000 spettatori totali. Ottimo risultato anche tra i giovani con una share del 22.51% sui 15-24enni.

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Sui social l’hashtag #violacomeilmare è stato tra gli argomenti più discussi della serata. La seconda puntata è già visibile in anteprima assoluta e gratuita su Mediaset Infinity.

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