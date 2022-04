06 aprile 2022 17:21

Tornano i Telegatti dopo 14 anni: l'annuncio di "TV Sorrisi e Canzoni"

L'attesa per il ritorno dei Telegatti sembra essere finita. TV Sorrisi e Canzoni, ideatore e organizzatore del concorso, ha, infatti, pubblicato due post sui social che non lasciano molti dubbi. Nel primo, accanto all'immagine del Telegatto, la didascalia "Sto arrivando...", nel secondo una precisazione: "No, non stavo scherzando". Dunque, il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo (questo il nome completo) potrebbe tornare dopo ben 14 anni di assenza per premiare i personaggi della televisione italiana.