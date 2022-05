09 maggio 2022 11:32

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano un anno d'amore

Chi lo avrebbe mai detto? Quello tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Appena Zorzi ha visto il ballerino ad "Amici" ha fatto un tweet ironico con un appello a Maria De Filippi. "Maria, ti prego parliamone". E quando Stanzani è uscito dal talent si sono dati appuntamento. Da allora sono inseparabili, convivono e per l'anniversario così importante si dedicano dolci parole. "Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio", scrive Zorzi su Instagram. La replica di Stanzani non si è fatta attendere: "Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla. Ti amo".