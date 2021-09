23 settembre 2021 17:40

"Striscia la Notizia", ecco le nuove Veline: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani

Si chiamano Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani - rispettivamente 22 e 20 anni - sono le nuove Veline della 34esima stagione di "Striscia la Notizia". Toscana la prima, italoamericana la seconda, questa non è per loro la prima volta sul piccolo schermo. Dopo la loro partecipazione ad "Amici" di Maria De Filippi, sono state scelte come ballerine in diverse trasmissioni tv. Colleghe in tv e amiche nella vita, "Striscia la Notizia" rappresenta per loro "l'occasione di crescere come artiste e come persone".