Sofia Vergara e Joe Manganiello in vacanza in Italia per festeggiare il loro anniversario

Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno festeggiato il loro quinto anniversario con una vacanza in Italia, tra Positano e la Costiera Amalfitana. I due hanno documentato le loro giornate con numerosi scatti sui loro profili Instagram tra cibo, paesaggi, vedute mozzafiato e gite in barca. "Il mio posto preferito con il mio amore", ha scritto l’attrice, spiegando in un post: "Una vacanza estiva per il nostro anniversario". L'attrice colombiana di "Modern Family" e l'attore di "True Blood" e "Magic Mike" hanno iniziato a frequentarsi nel 2014 e si sono uniti in matrimonio l'anno seguente.