Simone Coccia ha messo la testa a posto... con un trapianto di capelli

Citando un famoso slogan degli anni 80, si potrebbe dire che Simone Coccia si è messo in testa un'idea meravigliosa. L'ex concorrente del Grande Fratello, nonché compagno della politica Stefania Pezzopane, è voltato in Turchia per sottoporsi a un trapianto di capelli. Un'operazione durata più di otto ore, raccontata quasi in tempo reale su Istangram. E ai suoi follower ha mostrato anche la testa a intervento finito. "Non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante, ma soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe. Siate liberi, voletevi bene". Per Simone questo è stato un passo importante, tanto che ha ringraziato tutto lo staff, grazie al quale ha detto di poter "tornare a sorridere".