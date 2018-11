Sarah Michelle Gellar, i suoi scatti in lingerie scatenano la polemica

In lingerie nera con tanto di giarrettiere e camicia bianca aperta sul reggiseno in pizzo Sarah Michelle Gellar, l'ex Buffy cacciatrice di vampiri, posta una serie di scatti bollenti (che risalgono ad un suo servizio per Maxim datato 2007) e scatena le polemiche social. "Attacherò queste foto per tutta la casa come monito per non esagerare col cibo giovedì #thanksgivingprep", scrive l'attrice. Un post apparentemente innocuo, che però non è piaciuto a molti. Sotto accusa il messaggio, che alcuni vi hanno letto, che promuoverebbe l'errata e dannosa cultura della dieta e del corpo. "Fatbodyshamer" è l'accusa che la bella Sarah ha ricevuto da molti. Lei si difende e sempre sui social scrive: "Amo il Ringraziamento e sfortunatamente i miei occhi sono spesso più grandi del mio stomaco e tendo a mangiare così tanto che poi sto male. Questo è stato un promemoria scherzoso per me. Sono terribilmente dispiaciuto che le persone siano state offese...".