21 luglio 2022 10:06

"Premio Stromboli", la fiction "L'Ora" vince nella categoria cinema e tv

Si è concluso, con la cerimonia di premiazione e il DJ-set di Boss Doms il Premio Stromboli 2022. Nato dall’incontro dell’imprenditore Vito Russo con Isabella Rossellini, si tratta di un evento unico che ha premiato il meglio del panorama della cultura e dei media, volto a valorizzare le realtà innovatrici nello scenario audiovisivo, riconosciute da una giuria d’eccellenza del mondo della cultura e della comunicazione. Durante la serata, presentata da Valentina Giorgia Pegorer e Albi Scotti, sono state premiate sette categorie: Cinema/Fiction/Televisione, Fotografia, NFT, Social Media, Industria Musicale, Graphic Novel, Contemporary Art. Il premio cinema/fiction/Tv è stato assegnato alla fiction Mediaset "L’Ora - Inchiostro Contro Piombo", per aver raccontato una storia di coraggio ambientata proprio in Sicilia.

Già dal 14 luglio era presente, con la sua installazione, un artista italiano di fama internazionale, Fabio Weik, con la sua opera Balla!, sonorizzata da Boss Doms. Un'opera immersiva che stimola il visitatore coinvolgendolo nella storia di Balla Coulibaly, un giovane profugo della Repubblica del Mali, ispirazione e soggetto dell’opera. Le opere per la premiazione sono un simbolo di Arte plasmata sulla materia del vulcano. “Le Pietre” sono state realizzate dal Maestro della scultura vulcanica Salvatore Russo, mentre i quadri consegnati durante il premio sono dalla pittrice Federica Masin, veronese di nascita ma adottata dall’isola di Stromboli.