05 novembre 2021 09:27

Pieghe, colore e ricci: Soleil è l'hair stylist ufficiale della Casa

Il Grande Fratello ha deciso di invogliare le donne a tentare nuove acconciature per i loro capelli e per questo propone loro qualche tutorial. Subito tutte non vedono l’ora di provare e nominano Soleil hair stylist ufficiale della Casa. L'influncer ci sa fare e le clienti non le mancano.

La prima a sottoporsi al trattamento è Katia. Anche Francesca vorrebbe movimentare la chioma, ma deve pazientemente attendere il suo turno. Dopo la Ricciarelli, infatti, si è già prenotata Manila. I ragazzi non stanno a guardare e Alex, armato di spazzola ed elastici, fa le codine a Davide e il risultato finale è decisamente positivo.