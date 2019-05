Non è mai troppo tardi. Lo sa bene Pamela Anderson che a 50 anni suonati conquista la copertina di "Vogue". Per la prima volta. L’edizione ceca ha scelto l'ex bagnina di Baywatch per rendere omaggio al film "Who Wants to Kill Jessie?" tanto sulla cover si legge "Who Wants to Kill Pamela?". La Anderson sul magazine patinato si mostra sempre sexy e in splendida forma.