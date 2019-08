Orlando Bloom e Cara Delevingne bellissimi protagonisti della serie tv "Carnival Row"

Arriva in streaming dal 30 agosto "Carnival Row", nuova serie con protagonisti due pezzi da novanta di Hollywood come Orlando Bloom e Cara Delevingne. Grazie ad Amazon Prime video vedremo questo noir fantasy ambientato in un mondo dove esseri umani e creature fantastiche convivono in un precario equilibrio. Composta da otto episodi la serie racconta la storia di un investigatore umano che indaga su una serie di omicidi irrisolti e che incontra una fata legata a un passato che preferirebbe dimenticare.