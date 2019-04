Nina Moric contro tutti nel nuovo appuntamento con Live - Non è la d Urso

Tanti ospiti, esclusive e interviste nel quinto appuntamento con "Live - Non è la d'Urso", mercoledì 10 aprile, in prima serata su Canale 5. Nina Moric, dopo le tante polemiche sul ritorno in carcere di Fabrizio Corona, affronterà il fuoco incrociato degli ospiti nascosti nelle 5 sfere. Poi Asia Argento replicherà alle accuse rilasciate da Morgan durante la scorsa puntata del programma. Barbara d’Urso accoglierà il principe Emanuele Filiberto, che, dopo anni di assenza, ritorna in televisione per fare chiarezza sul gossip che infiamma i giornali francesi: ha tradito la moglie Clotilde? Tra gli altri ospiti, Pamela Prati, che farà luce sul suo matrimonio, e l’ex Bonas Paola Caruso con la sua (presunta) madre biologica.